Ціна Buna Games (BUNA)
Поточна ціна Buna Games (BUNA) сьогодні становить 0.00938537 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Buna Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.12 USD
- зміна ціни Buna Games протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Buna Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Buna Games до USD становила $ +0.0003702894.
За останні 60 днів зміна ціни Buna Games до USD становила $ -0.0016820253.
За останні 90 днів зміна ціни Buna Games до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0003702894
|+3.95%
|60 днів
|$ -0.0016820253
|-17.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Buna Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Buna Games studio is a next gen games developer which is dedicated on creating a flagship gaming hub for the metaverse. We hope to create safe and user friendly games that enable users to come to a single point of reference and play our games.
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