Сьогоднішня ціна Buna Games (BUNA)

Поточна ціна Buna Games (BUNA) сьогодні становить 0.00938537 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Buna Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.12 USD

- зміна ціни Buna Games протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BUNA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUNA.