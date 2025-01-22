Ціна Bumshaft (BUMSHAFT)
Поточна ціна Bumshaft (BUMSHAFT) сьогодні становить 0.00000309 USD з ринковою капіталізацією $ 309.22K USD. Ціна BUMSHAFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bumshaft:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.75K USD
- зміна ціни Bumshaft протягом дня — +18.37%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bumshaft до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bumshaft до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bumshaft до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bumshaft до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+18.37%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bumshaft: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.34%
+18.37%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Amidst the IBS token surge, a clank.fun meme emerged as a hero. Bumshaft, born as a playful twist on Dickbutt, has grown into a phenomenon. It's gearing up for an upcoming 3,333 PFP NFT collection that blends top-tier art, vibes, and a cute, friendly face adored by many. Offered as a free mint to active participants it aims to unite the clanker ecosystem, with ambitions to have thousands of Bumshaft PFPs across socials, showcasing the ecosystem's strength
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