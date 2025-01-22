Сьогоднішня ціна Bumshaft (BUMSHAFT)

Поточна ціна Bumshaft (BUMSHAFT) сьогодні становить 0.00000309 USD з ринковою капіталізацією $ 309.22K USD. Ціна BUMSHAFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bumshaft:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.75K USD

- зміна ціни Bumshaft протягом дня — +18.37%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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