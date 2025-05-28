Сьогоднішня ціна Bumper (BUMP)

Поточна ціна Bumper (BUMP) сьогодні становить 0,00151859 USD з ринковою капіталізацією $ 297,16K USD. Ціна BUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bumper:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bumper протягом дня — +12,18%

- циркуляційна пропозиція – 195,68M USD

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