Ціна Bumper (BUMP)
Поточна ціна Bumper (BUMP) сьогодні становить 0,00151859 USD з ринковою капіталізацією $ 297,16K USD. Ціна BUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bumper:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Bumper протягом дня — +12,18%
- циркуляційна пропозиція – 195,68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bumper до USD становила $ +0,00016492.
За останні 30 днів зміна ціни Bumper до USD становила $ -0,0006827032.
За останні 60 днів зміна ціни Bumper до USD становила $ -0,0008440418.
За останні 90 днів зміна ціни Bumper до USD становила $ -0,0011081154389235932.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00016492
|+12,18%
|30 днів
|$ -0,0006827032
|-44,95%
|60 днів
|$ -0,0008440418
|-55,58%
|90 днів
|$ -0,0011081154389235932
|-42,18%
Останній аналіз цін Bumper: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,02%
+12,18%
-0,90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions
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