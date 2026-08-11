Сьогоднішня ціна bullwifhat

Поточна ціна bullwifhat (BULLWIF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BULLWIF до USD становить $ 0 за BULLWIF.

bullwifhat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 673, з циркуляційною пропозицією у 995,15M BULLWIF. Протягом останніх 24 годин BULLWIF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BULLWIF змінився на +0,00% за останню годину та на -30,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо bullwifhat (BULLWIF)

Ринкова капіталізація $ 21,67K$ 21,67K $ 21,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,67K$ 21,67K $ 21,67K Циркуляційне постачання 995,15M 995,15M 995,15M Загальна пропозиція 995 145 348,631216 995 145 348,631216 995 145 348,631216

Поточна ринкова капіталізація bullwifhat — $ 21,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BULLWIF — 995,15M, зі загальною пропозицією 995145348.631216. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,67K.