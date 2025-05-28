Сьогоднішня ціна BULLSHARK (BSHARK)

Поточна ціна BULLSHARK (BSHARK) сьогодні становить 0,00814924 USD з ринковою капіталізацією $ 8,15M USD. Ціна BSHARK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BULLSHARK:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BULLSHARK протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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