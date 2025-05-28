Ціна BULLSHARK (BSHARK)
Поточна ціна BULLSHARK (BSHARK) сьогодні становить 0,00814924 USD з ринковою капіталізацією $ 8,15M USD. Ціна BSHARK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BULLSHARK:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BULLSHARK протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BULLSHARK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BULLSHARK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BULLSHARK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BULLSHARK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BULLSHARK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+2 298,40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BSHARK is an innovative token on the Sui blockchain, inspired by the iconic Suifren Bullshark NFT. It combines AI agents, trading bots, and dynamic PFP NFTs to offer a unique experience in the crypto ecosystem. The token has a total supply of 1 billion, with a renounced contract and burned liquidity, ensuring transparency and security for investors. The project also features the Sui Sniper Bot, a tool designed for efficient trading on the Sui network. Additionally, the Bullchads NFTs provide holders with exclusive benefits, such as access to partner tools and VIP networking opportunities within the Sui ecosystem. For more information, visit the official website: https://bullshark.fun/
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