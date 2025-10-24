Інформація щодо ціни Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001408 $ 0,00001408 $ 0,00001408 Мін. за 24 год $ 0,00001559 $ 0,00001559 $ 0,00001559 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001408$ 0,00001408 $ 0,00001408 Макс. за 24 год $ 0,00001559$ 0,00001559 $ 0,00001559 Рекордний максимум $ 0,00013281$ 0,00013281 $ 0,00013281 Найнижча ціна $ 0,00000658$ 0,00000658 $ 0,00000658 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +10,78% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,41% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,41%

Актуальна ціна Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) становить $0,00001559. За останні 24 години BULLSVSBEARS торгувався між мінімумом у $ 0,00001408 і максимумом у $ 0,00001559, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BULLSVSBEARS становить $ 0,00013281, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000658.

Що стосується короткострокових результатів, то BULLSVSBEARS змінився на -- за останню годину, +10,78% за 24 години та на -1,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS)

Ринкова капіталізація $ 15,59K$ 15,59K $ 15,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,59K$ 15,59K $ 15,59K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bulls vs Bears — $ 15,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BULLSVSBEARS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,59K.