Ціна BULLS (BULLS)
Поточна ціна BULLS (BULLS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 640.06K USD. Ціна BULLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BULLS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.51 USD
- зміна ціни BULLS протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BULLS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BULLS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BULLS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BULLS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+27.49%
|60 днів
|$ 0
|+52.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BULLS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Are your bulls big enough to ride the most bullish bull to the sun? One of the fastest growing meme tokens in the Tron ecosystem $BULLS represents a community willing to ride this bull to the ends of the universe. A fast growing community and great memes.
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