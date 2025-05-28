Ціна BullPerks AI (BLPAI)
Поточна ціна BullPerks AI (BLPAI) сьогодні становить 0,01112456 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна BLPAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BullPerks AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BullPerks AI протягом дня — +2,80%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BullPerks AI до USD становила $ +0,00030268.
За останні 30 днів зміна ціни BullPerks AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BullPerks AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BullPerks AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00030268
|+2,80%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BullPerks AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2,80%
+7,81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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