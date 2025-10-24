Актуальна ціна Bullish Degen сьогодні становить 0,00953656 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BULLISH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BULLISH на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bullish Degen сьогодні становить 0,00953656 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BULLISH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BULLISH на MEXC вже зараз.

Ціна Bullish Degen (BULLISH)

$0,00953656
-10,30%1D
Графік ціни Bullish Degen (BULLISH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:34:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bullish Degen (BULLISH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00896646
Мін. за 24 год
$ 0,01072501
Макс. за 24 год

$ 0,00896646
$ 0,01072501
$ 0,01190986
$ 0,00120856
+0,28%

-10,31%

+19,02%

+19,02%

Актуальна ціна Bullish Degen (BULLISH) становить $0,00953656. За останні 24 години BULLISH торгувався між мінімумом у $ 0,00896646 і максимумом у $ 0,01072501, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BULLISH становить $ 0,01190986, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00120856.

Що стосується короткострокових результатів, то BULLISH змінився на +0,28% за останню годину, -10,31% за 24 години та на +19,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bullish Degen (BULLISH)

$ 9,54M
--
$ 9,54M
1,00B
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Bullish Degen — $ 9,54M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BULLISH — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,54M.

Історія ціни Bullish Degen (BULLISH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bullish Degen до USD становила $ -0,001096801603873137.
За останні 30 днів зміна ціни Bullish Degen до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bullish Degen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bullish Degen до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001096801603873137-10,31%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Bullish Degen (BULLISH)

Bullish Degen (BULLISH) is a community-driven meme token on Solana that represents the optimistic and risk-taking spirit of crypto culture. The project’s purpose is to unite holders around the shared mantra of “staying bullish” regardless of market conditions. Its utility is cultural and social: driving engagement through memes, community events, and digital identity as a “bullish degen” within the Solana ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Bullish Degen (BULLISH)

Прогноз ціни Bullish Degen (USD)

Скільки коштуватиме Bullish Degen (BULLISH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bullish Degen (BULLISH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bullish Degen.

Перегляньте прогноз ціни Bullish Degen вже зараз!

BULLISH до місцевих валют

Токеноміка Bullish Degen (BULLISH)

Розуміння токеноміки Bullish Degen (BULLISH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BULLISH зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bullish Degen (BULLISH)

Скільки сьогодні коштує Bullish Degen (BULLISH)?
Актуальна ціна BULLISH у USD становить 0,00953656 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BULLISH до USD?
Поточна ціна BULLISH до USD — $ 0,00953656. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bullish Degen?
Ринкова капіталізація BULLISH — $ 9,54M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BULLISH?
Циркуляційна пропозиція BULLISH — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BULLISH?
BULLISH досяг історичної максимальної ціни у 0,01190986 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BULLISH?
Історична мінімальна ціна BULLISH становила 0,00120856 USD.
Який обсяг торгівлі BULLISH?
Актуальний обсяг торгівлі BULLISH за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BULLISH цього року?
BULLISH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BULLISH для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:34:19 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.