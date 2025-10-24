Інформація щодо ціни Bullish Degen (BULLISH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00896646 $ 0,00896646 $ 0,00896646 Мін. за 24 год $ 0,01072501 $ 0,01072501 $ 0,01072501 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00896646$ 0,00896646 $ 0,00896646 Макс. за 24 год $ 0,01072501$ 0,01072501 $ 0,01072501 Рекордний максимум $ 0,01190986$ 0,01190986 $ 0,01190986 Найнижча ціна $ 0,00120856$ 0,00120856 $ 0,00120856 Зміна ціни (за 1 год) +0,28% Зміна ціни (1 дн.) -10,31% Зміна ціни (за 7 дн.) +19,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +19,02%

Актуальна ціна Bullish Degen (BULLISH) становить $0,00953656. За останні 24 години BULLISH торгувався між мінімумом у $ 0,00896646 і максимумом у $ 0,01072501, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BULLISH становить $ 0,01190986, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00120856.

Що стосується короткострокових результатів, то BULLISH змінився на +0,28% за останню годину, -10,31% за 24 години та на +19,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bullish Degen (BULLISH)

Ринкова капіталізація $ 9,54M$ 9,54M $ 9,54M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,54M$ 9,54M $ 9,54M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bullish Degen — $ 9,54M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BULLISH — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,54M.