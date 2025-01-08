Ціна bullish (BULLISH)
Поточна ціна bullish (BULLISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.81K USD. Ціна BULLISH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bullish:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 801.88 USD
- зміна ціни bullish протягом дня — -15.38%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bullish до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни bullish до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни bullish до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни bullish до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.38%
|30 днів
|$ 0
|-47.75%
|60 днів
|$ 0
|-4.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін bullish: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
-15.38%
-26.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bullish Coin ($BULLISH) is a meme-inspired cryptocurrency designed to capture the enthusiasm and optimism of the crypto community. With a total supply of 1,000,000,000 tokens and 100% of the liquidity pool burned, $BULLISH ensures security and stability for its holders. The coin operates with zero transaction taxes, making it an attractive and cost-effective option for traders. Bullish Coin places a strong emphasis on community engagement, encouraging members to participate in meme creation and interactive events. The project aims to build a vibrant and supportive community, fostering a fun and inclusive atmosphere for all participants. By embracing the bullish spirit, $BULLISH seeks to create a unique and dynamic presence in the crypto world, driven by the collective energy and creativity of its community.
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