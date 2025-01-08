Сьогоднішня ціна bullish (BULLISH)

Поточна ціна bullish (BULLISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.81K USD. Ціна BULLISH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bullish:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 801.88 USD

- зміна ціни bullish протягом дня — -15.38%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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