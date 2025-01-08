Ціна BULLIEVE (BULLIEVE)
Поточна ціна BULLIEVE (BULLIEVE) сьогодні становить 0.00109791 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна BULLIEVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BULLIEVE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.83K USD
- зміна ціни BULLIEVE протягом дня — -13.24%
- циркуляційна пропозиція – 999.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BULLIEVE до USD становила $ -0.000167571622100422.
За останні 30 днів зміна ціни BULLIEVE до USD становила $ -0.0006457509.
За останні 60 днів зміна ціни BULLIEVE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BULLIEVE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000167571622100422
|-13.24%
|30 днів
|$ -0.0006457509
|-58.81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BULLIEVE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.91%
-13.24%
+11.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BULLIEVE is more than a meme; it's a movement for those who believe in crypto. As a unique community takeover (CTO) project, $BULLIEVE is fully owned and managed by its community, with no central team or rigid roadmap. It's fueled by collective belief and creativity, empowering members to drive innovation together. Join this growing community, where your voice matters, and be part of something bigger—a movement driven by unity and trust.
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|1 BULLIEVE до USD
$0.00109791
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RM0.0049186368
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₺0.0387891603
|1 BULLIEVE до JPY
¥0.1734917382
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₽0.1177508475
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₹0.0941896989
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￡E.0.0555871833
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