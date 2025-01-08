Сьогоднішня ціна BULLIEVE (BULLIEVE)

Поточна ціна BULLIEVE (BULLIEVE) сьогодні становить 0.00109791 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна BULLIEVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BULLIEVE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.83K USD

- зміна ціни BULLIEVE протягом дня — -13.24%

- циркуляційна пропозиція – 999.58M USD

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