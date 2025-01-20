Ціна Bullet Gate Betting Token (BULLET)
Поточна ціна Bullet Gate Betting Token (BULLET) сьогодні становить 0.01656922 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BULLET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bullet Gate Betting Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.07 USD
- зміна ціни Bullet Gate Betting Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bullet Gate Betting Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bullet Gate Betting Token до USD становила $ -0.0040241664.
За останні 60 днів зміна ціни Bullet Gate Betting Token до USD становила $ -0.0008477127.
За останні 90 днів зміна ціни Bullet Gate Betting Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0040241664
|-24.28%
|60 днів
|$ -0.0008477127
|-5.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bullet Gate Betting Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bullet Game is Russian Roulette in Telegram. In Russian Roulette, players pass around a revolver containing a single bullet in one of the chambers. The players take turns pulling the trigger before passing the gun to the next player. If a player pulls the trigger while the next chamber is loaded with the bullet, the player dies and the game ends. Each player places a bet prior to the start of the game, and the stake of the dying player is paid out to the survivors. The Bullet Game Bot is a Telegram bot that organizes games between two or more players. After joining a game, players place bets using BULLET, an ERC-20 token used to play this game. When the game starts, the bot transfers each player's stake into escrow, and distributes the tokens appropriately at the end of the game. In order to play, each player must connect their wallet to the bot, purchase the desired amount of BULLET, and then join a channel where the bot is hosting games.
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