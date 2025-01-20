Сьогоднішня ціна Bullet Gate Betting Token (BULLET)

Поточна ціна Bullet Gate Betting Token (BULLET) сьогодні становить 0.01656922 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BULLET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bullet Gate Betting Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.07 USD

- зміна ціни Bullet Gate Betting Token протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BULLET до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BULLET.