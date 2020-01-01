Токеноміка BullDogito (BDOGITO) Дізнайтеся ключову інформацію про BullDogito (BDOGITO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BullDogito (BDOGITO) The Bulldogito project is an innovative initiative in the cryptocurrency market that combines the popular appeal of memes with the security and sustainability of Real World Assets (RWA). Its goal is to offer investors an opportunity to participate in a disruptive and sustainable project that merges fun, innovation, and value appreciation. Bulldogito stands out due to its structure that incorporates RWAs, providing stability and reliability in the market. The pre-sale raised $400,000, attracting over 5,000 investors and establishing itself as a milestone of trust. Additionally, the project adopts a scarcity model by burning more than 50% of its total supply, increasing the token's potential for appreciation. Investors in Bulldogito will gain access to exclusive benefits, such as profit-sharing from RWAs, decentralized governance, and loyalty reward programs. Managed by PIXSWAP, a well-established platform in the Brazilian cryptocurrency market, the project ensures transparency, security, and solid results. The roadmap outlines strategies for exchange listings, global expansion, and strategic partnerships, aiming to establish itself as a reference in the cryptocurrency market while promoting positive economic and social impact​ Офіційний вебсайт: https://bulldogito.com/ Whitepaper: https://bulldogito.gitbook.io/bulldogito.gitbook.io Купити BDOGITO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BullDogito (BDOGITO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BullDogito (BDOGITO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Загальна пропозиція: $ 1,09B $ 1,09B $ 1,09B Циркуляційна пропозиція: $ 391,38M $ 391,38M $ 391,38M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,86M $ 2,86M $ 2,86M Історичний максимум: $ 0,04377755 $ 0,04377755 $ 0,04377755 Історичний мінімум: $ 0,00148213 $ 0,00148213 $ 0,00148213 Поточна ціна: $ 0,00261057 $ 0,00261057 $ 0,00261057 Дізнайтеся більше про ціну BullDogito (BDOGITO)

Токеноміка BullDogito (BDOGITO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BullDogito (BDOGITO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BDOGITO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BDOGITO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BDOGITO, досліджуйте ціну токена BDOGITO в реальному часі!

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