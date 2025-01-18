Сьогоднішня ціна BullDogito (BDOGITO)

Поточна ціна BullDogito (BDOGITO) сьогодні становить 0.00798612 USD з ринковою капіталізацією $ 3.59M USD. Ціна BDOGITO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BullDogito:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 574.18K USD

- зміна ціни BullDogito протягом дня — -8.54%

- циркуляційна пропозиція – 451.95M USD

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