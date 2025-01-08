Сьогоднішня ціна BULLCAT (BULLCAT)

Поточна ціна BULLCAT (BULLCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.60K USD. Ціна BULLCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BULLCAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.01 USD

- зміна ціни BULLCAT протягом дня — -10.79%

- циркуляційна пропозиція – 999.24M USD

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