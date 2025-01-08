Ціна BULLCAT (BULLCAT)
Поточна ціна BULLCAT (BULLCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.60K USD. Ціна BULLCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BULLCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.01 USD
- зміна ціни BULLCAT протягом дня — -10.79%
- циркуляційна пропозиція – 999.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BULLCAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BULLCAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BULLCAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BULLCAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.79%
|30 днів
|$ 0
|-31.17%
|60 днів
|$ 0
|-93.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BULLCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-10.79%
+0.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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