Ціна Bull Star Finance (BSF)
Поточна ціна Bull Star Finance (BSF) сьогодні становить 0.00014569 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bull Star Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.92 USD
- зміна ціни Bull Star Finance протягом дня — -6.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bull Star Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bull Star Finance до USD становила $ -0.0000156994.
За останні 60 днів зміна ціни Bull Star Finance до USD становила $ +0.0000136533.
За останні 90 днів зміна ціни Bull Star Finance до USD становила $ -0.00001399883105484604.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.09%
|30 днів
|$ -0.0000156994
|-10.77%
|60 днів
|$ +0.0000136533
|+9.37%
|90 днів
|$ -0.00001399883105484604
|-8.76%
Останній аналіз цін Bull Star Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-6.09%
-7.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
mbark on a journey of innovation and compassion with Bulls Star Finance, a groundbreaking token on the Binance Smart Chain poised to redefine the landscape of philanthropy and personal development. With an exclusive supply cap of 20 million tokens, Bulls Star is not merely an investment; it is a call to join a movement dedicated to fostering joy and extending support to the underprivileged. Uncover how our distinctive vision and carefully crafted tokenomics stand to enrich both our investors and the wider community.
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