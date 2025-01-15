Ціна Bull Run Solana ($BULL)
Поточна ціна Bull Run Solana ($BULL) сьогодні становить 0.00001608 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BULL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bull Run Solana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.35 USD
- зміна ціни Bull Run Solana протягом дня — +6.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bull Run Solana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bull Run Solana до USD становила $ -0.0000159491.
За останні 60 днів зміна ціни Bull Run Solana до USD становила $ -0.0000160518.
За останні 90 днів зміна ціни Bull Run Solana до USD становила $ -0.005409081220049014.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.45%
|30 днів
|$ -0.0000159491
|-99.18%
|60 днів
|$ -0.0000160518
|-99.82%
|90 днів
|$ -0.005409081220049014
|-99.70%
Останній аналіз цін Bull Run Solana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.90%
+6.45%
-13.96%
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