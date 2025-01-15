Ціна Bull Run Bets (BRBC)
Поточна ціна Bull Run Bets (BRBC) сьогодні становить 0.00031029 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bull Run Bets:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.81 USD
- зміна ціни Bull Run Bets протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bull Run Bets до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bull Run Bets до USD становила $ -0.0000982506.
За останні 60 днів зміна ціни Bull Run Bets до USD становила $ -0.0001495724.
За останні 90 днів зміна ціни Bull Run Bets до USD становила $ -0.0004449848275796876.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000982506
|-31.66%
|60 днів
|$ -0.0001495724
|-48.20%
|90 днів
|$ -0.0004449848275796876
|-58.91%
Останній аналіз цін Bull Run Bets: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-12.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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