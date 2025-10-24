Інформація щодо ціни Bull Pepe (BULLPEPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,44% Зміна ціни (1 дн.) -0,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,58%

Актуальна ціна Bull Pepe (BULLPEPE) становить --. За останні 24 години BULLPEPE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BULLPEPE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BULLPEPE змінився на +1,44% за останню годину, -0,75% за 24 години та на -1,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bull Pepe (BULLPEPE)

Ринкова капіталізація $ 26,92K$ 26,92K $ 26,92K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,92K$ 26,92K $ 26,92K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bull Pepe — $ 26,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BULLPEPE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,92K.