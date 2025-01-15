Сьогоднішня ціна Bull Market ($BULL)

Поточна ціна Bull Market ($BULL) сьогодні становить 0.00033828 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BULL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bull Market:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 798.79 USD

- зміна ціни Bull Market протягом дня — +4.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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