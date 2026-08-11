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Поточна ціна BULL FROG сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BOA становить 122 900 USD. Відстежуйте оновлення цін BOA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна BULL FROG сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BOA становить 122 900 USD. Відстежуйте оновлення цін BOA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна BULL FROG (BOA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BOA до USD:

$0,00060707
$0,00060707$0,00060707
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни BULL FROG (BOA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:59:04 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна BULL FROG

Поточна ціна BULL FROG (BOA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOA до USD становить $ 0 за BOA.

BULL FROG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 122 900, з циркуляційною пропозицією у 202,45M BOA. Протягом останніх 24 годин BOA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01110627, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOA змінився на -- за останню годину та на +2,69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,03.

Ринкова інформація щодо BULL FROG (BOA)

$ 122,90K
$ 122,90K$ 122,90K

$ 3,03
$ 3,03$ 3,03

$ 607,07K
$ 607,07K$ 607,07K

202,45M
202,45M 202,45M

202 446 664,1716109
202 446 664,1716109 202 446 664,1716109

Поточна ринкова капіталізація BULL FROG — $ 122,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,03. Циркуляційна пропозиція BOA — 202,45M, зі загальною пропозицією 202446664.1716109. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 607,07K.

Історія ціни BULL FROG у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,01110627
$ 0,01110627$ 0,01110627

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2,69%

+2,69%

Історія ціни BULL FROG (BOA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BULL FROG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BULL FROG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BULL FROG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BULL FROG до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+3,56%
60 днів$ 0-0,49%
90 днів----

Прогноз ціни BULL FROG

Прогноз ціни BULL FROG (BOA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BOA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни BULL FROG (BOA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна BULL FROG потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне BULL FROG у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BOA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни BULL FROG.

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Ресурс BULL FROG (BOA)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)Frog-Themed

Про BULL FROG

Які торговельні права зараз має BULL FROG?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години.

Чи привертає BOA увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами BNB Chain Ecosystem,Meme,Frog-Themed,Four.meme Ecosystem (BNB Memes).

Наскільки ліквідний ринок BULL FROG?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо BOA?

З кількістю токенів 202446664.1716109 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як BULL FROG порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴0.4895674470904502880000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують BULL FROG сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність BULL FROG.

Люди також запитують: Інші запитання про BULL FROG

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:59:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BULL FROG (BOA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+59,76%

TradingRazor

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$0,00926
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ZKcandy

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DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,50930
$0,50930$0,50930

+33,37%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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