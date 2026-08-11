Сьогоднішня ціна BULL FROG

Поточна ціна BULL FROG (BOA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOA до USD становить $ 0 за BOA.

BULL FROG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 122 900, з циркуляційною пропозицією у 202,45M BOA. Протягом останніх 24 годин BOA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01110627, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOA змінився на -- за останню годину та на +2,69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,03.

Ринкова інформація щодо BULL FROG (BOA)

Ринкова капіталізація $ 122,90K$ 122,90K $ 122,90K Обсяг (за 24 год) $ 3,03$ 3,03 $ 3,03 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 607,07K$ 607,07K $ 607,07K Циркуляційне постачання 202,45M 202,45M 202,45M Загальна пропозиція 202 446 664,1716109 202 446 664,1716109 202 446 664,1716109

Поточна ринкова капіталізація BULL FROG — $ 122,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,03. Циркуляційна пропозиція BOA — 202,45M, зі загальною пропозицією 202446664.1716109. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 607,07K.