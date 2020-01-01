Токеноміка Bull BTC Club (BBC) Дізнайтеся ключову інформацію про Bull BTC Club (BBC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bull BTC Club (BBC) The mission of Bull BTC Club is to bring computing power on-chain to achieve effortless hash power transactions through NFTs. Bull BTC Club users can mint hash power NFTs and build POW VR mines on the metaverse. Офіційний вебсайт: https://bullbtc.club/ Купити BBC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bull BTC Club (BBC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bull BTC Club (BBC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 56,66K $ 56,66K $ 56,66K Історичний максимум: $ 0,083207 $ 0,083207 $ 0,083207 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bull BTC Club (BBC)

Токеноміка Bull BTC Club (BBC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bull BTC Club (BBC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BBC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BBC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BBC, досліджуйте ціну токена BBC в реальному часі!

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