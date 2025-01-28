Ціна Bull BTC Club (BBC)
Поточна ціна Bull BTC Club (BBC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bull BTC Club:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.67K USD
- зміна ціни Bull BTC Club протягом дня — +1.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bull BTC Club до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bull BTC Club до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bull BTC Club до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bull BTC Club до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.32%
|30 днів
|$ 0
|-0.41%
|60 днів
|$ 0
|+10.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bull BTC Club: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.45%
+1.32%
+7.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The mission of Bull BTC Club is to bring computing power on-chain to achieve effortless hash power transactions through NFTs. Bull BTC Club users can mint hash power NFTs and build POW VR mines on the metaverse.
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