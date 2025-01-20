Ціна Bulei (BULEI)
Поточна ціна Bulei (BULEI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BULEI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bulei:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 500.33 USD
- зміна ціни Bulei протягом дня — +0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bulei до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bulei до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bulei до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bulei до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.00%
|30 днів
|$ 0
|-28.93%
|60 днів
|$ 0
|-33.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bulei: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.00%
-2.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bulei the Chinese Brett
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