Сьогоднішня ціна Bulei (BULEI)

Поточна ціна Bulei (BULEI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BULEI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bulei:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 500.33 USD

- зміна ціни Bulei протягом дня — +0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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