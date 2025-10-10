Токеноміка Built on Nothing (BON)
Інформація Built on Nothing (BON)
"Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful.
Токеноміка Built on Nothing (BON): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Built on Nothing (BON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів BON, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BON, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку BON, досліджуйте ціну токена BON в реальному часі!
