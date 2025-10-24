Інформація щодо ціни Built on Nothing (BON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0019941$ 0,0019941 $ 0,0019941 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,01% Зміна ціни (1 дн.) +11,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,93% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,93%

Актуальна ціна Built on Nothing (BON) становить --. За останні 24 години BON торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BON становить $ 0,0019941, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BON змінився на -0,01% за останню годину, +11,83% за 24 години та на +18,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Built on Nothing (BON)

Ринкова капіталізація $ 162,14K$ 162,14K $ 162,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 191,48K$ 191,48K $ 191,48K Циркуляційне постачання 846,21M 846,21M 846,21M Загальна пропозиція 999 326 919,806588 999 326 919,806588 999 326 919,806588

Поточна ринкова капіталізація Built on Nothing — $ 162,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BON — 846,21M, зі загальною пропозицією 999326919.806588. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 191,48K.