Ціна BuildX (BUILDX)
Поточна ціна BuildX (BUILDX) сьогодні становить 0.00135924 USD з ринковою капіталізацією $ 1.36M USD. Ціна BUILDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BuildX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.39K USD
- зміна ціни BuildX протягом дня — +44.76%
- циркуляційна пропозиція – 999.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BuildX до USD становила $ +0.00042025.
За останні 30 днів зміна ціни BuildX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BuildX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BuildX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00042025
|+44.76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BuildX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+14.35%
+44.76%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BuildX is a next-generation token distribution platform built on the XRPL (XRP Ledger). The platform aims to revolutionize token distribution through advanced analytics, smart classification, and transparent reporting. By offering tools that simplify airdrops, provide real-time monitoring, and integrate AI-driven insights, BuildX supports projects, communities, and the overall ecosystem in fostering engagement, making data-driven decisions, and promoting transparency. The core features of BuildX include precision trading tools, AI-powered analytics, and a professional trading suite that caters to traders of all experience levels. The platform enables efficient and auditable token distribution with customizable systems for both straight and points-based airdrops. BuildX is designed to empower users with actionable insights, from identifying market trends to optimizing trading strategies. In addition to its robust trading and analytics capabilities, BuildX is committed to building a community-centric ecosystem. Through gamified reward mechanisms, fair token distribution, and continuous platform evolution, BuildX fosters loyalty and active participation. Its development roadmap highlights key milestones, including the launch of an airdrop SaaS platform, AI and machine learning integration, staking mechanisms, and advanced community features. BuildX tokens ($BuildX) play a central role in the ecosystem, with allocations dedicated to community growth, marketing, development, and operational sustainability. The project is committed to transparency, innovation, and the betterment of the XRPL ecosystem, aiming to create a more efficient, fair, and engaging trading environment for all participants.
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