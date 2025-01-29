Сьогоднішня ціна BuildX (BUILDX)

Поточна ціна BuildX (BUILDX) сьогодні становить 0.00135924 USD з ринковою капіталізацією $ 1.36M USD. Ціна BUILDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BuildX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.39K USD

- зміна ціни BuildX протягом дня — +44.76%

- циркуляційна пропозиція – 999.83M USD

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