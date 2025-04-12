Сьогоднішня ціна Buildr (BLDR)

Поточна ціна Buildr (BLDR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 741.12K USD. Ціна BLDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Buildr:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Buildr протягом дня — -12.82%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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