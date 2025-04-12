Ціна Buildr (BLDR)
Поточна ціна Buildr (BLDR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 741.12K USD. Ціна BLDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Buildr:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Buildr протягом дня — -12.82%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Buildr до USD становила $ -0.000108615572839801.
За останні 30 днів зміна ціни Buildr до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Buildr до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Buildr до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000108615572839801
|-12.82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Buildr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-12.82%
-18.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Buildr is an AI-powered on-chain companion that enables users to launch tokens, perform token swaps, place limit orders, and automate DeFi actions using natural language. Built on BNB Smart Chain, Buildr combines AI with blockchain infrastructure to simplify on-chain execution. The $BLDR token powers the Buildr platform, providing access to exclusive features, agent usage, governance, and rev-share.
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