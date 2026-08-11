Сьогоднішня ціна Builder Arena

Поточна ціна Builder Arena (BUILDERARENA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUILDERARENA до USD становить $ 0 за BUILDERARENA.

Builder Arena наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 945, з циркуляційною пропозицією у 100,00B BUILDERARENA. Протягом останніх 24 годин BUILDERARENA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BUILDERARENA змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Builder Arena (BUILDERARENA)

Ринкова капіталізація $ 20,95K$ 20,95K $ 20,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,95K$ 20,95K $ 20,95K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Builder Arena — $ 20,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUILDERARENA — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,95K.