Сьогоднішня ціна BuildAI (BUILD)

Поточна ціна BuildAI (BUILD) сьогодні становить 0.255513 USD з ринковою капіталізацією $ 2.27M USD. Ціна BUILD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BuildAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.14K USD

- зміна ціни BuildAI протягом дня — -4.71%

- циркуляційна пропозиція – 8.87M USD

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