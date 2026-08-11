Сьогоднішня ціна Build4

Поточна ціна Build4 (B4) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації B4 до USD становить $ 0 за B4.

Build4 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 294,13, з циркуляційною пропозицією у 403,38M B4. Протягом останніх 24 годин B4 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0018319, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці B4 змінився на +0,22% за останню годину та на -0,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Build4 (B4)

Ринкова капіталізація $ 14,29K$ 14,29K $ 14,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 35,44K$ 35,44K $ 35,44K Циркуляційне постачання 403,38M 403,38M 403,38M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Build4 — $ 14,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція B4 — 403,38M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,44K.