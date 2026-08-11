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Поточна ціна Build Together сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BT становить 29,139 USD. Відстежуйте оновлення цін BT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Build Together сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BT становить 29,139 USD. Відстежуйте оновлення цін BT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Build Together (BT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BT до USD:

$0.00002914
$0.00002914$0.00002914
-1.60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Build Together (BT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:57:08 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Build Together

Поточна ціна Build Together (BT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BT до USD становить $ 0 за BT.

Build Together наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29,139, з циркуляційною пропозицією у 1.00B BT. Протягом останніх 24 годин BT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BT змінився на -- за останню годину та на +2.23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Build Together (BT)

$ 29.14K
$ 29.14K$ 29.14K

--
----

$ 29.14K
$ 29.14K$ 29.14K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Build Together — $ 29.14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BT — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29.14K.

Історія ціни Build Together у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.70%

+2.23%

+2.23%

Історія ціни Build Together (BT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Build Together до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Build Together до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Build Together до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Build Together до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0.70%
30 днів$ 0+3.34%
60 днів$ 0-0.21%
90 днів----

Прогноз ціни Build Together

Прогноз ціни Build Together (BT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Build Together (BT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Build Together потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Build Together у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Build Together.

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Про Build Together

Яка сьогодні ціна Build Together (BT)?

Живучи ціна становить ₴, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні -0.70%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.

Скільки токенів BT знаходиться в обігу?

Обігова кількість BT становить 1000000000.0, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.

Скільки власників наразі мають Build Together?

Орієнтовно існує -- унікальних власників BT у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Build Together?

Ринкова капіталізація становить ₴1284455.16278360160000, що розміщує Build Together на #7985 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.

Наскільки активно торгують BT сьогодні?

За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.

Що спричиняє недавній рух Build Together?

Недавній рух ціни на рівні -0.70% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.

Люди також запитують: Інші запитання про Build Together

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:57:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Build Together (BT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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AurumX

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-12.90%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0.027970
$0.027970$0.027970

+87.75%

Velvet

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VELVET

$0.69367
$0.69367$0.69367

+57.19%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00863
$0.00863$0.00863

+44.07%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.6767
$2.6767$2.6767

+48.61%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.51191
$0.51191$0.51191

+34.05%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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