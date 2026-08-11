Сьогоднішня ціна Build Together

Поточна ціна Build Together (BT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BT до USD становить $ 0 за BT.

Build Together наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29,139, з циркуляційною пропозицією у 1.00B BT. Протягом останніх 24 годин BT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BT змінився на -- за останню годину та на +2.23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Build Together (BT)

Ринкова капіталізація $ 29.14K$ 29.14K $ 29.14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29.14K$ 29.14K $ 29.14K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Build Together — $ 29.14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BT — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29.14K.