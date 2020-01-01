Токеноміка buidl (BUIDL) Дізнайтеся ключову інформацію про buidl (BUIDL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація buidl (BUIDL) dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required. buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms: buidlAccelerator: Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies. dapp supercycle buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun. buidlDAO value accrual The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl. By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy. Офіційний вебсайт: https://buidl.eco/ Купити BUIDL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни buidl (BUIDL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена buidl (BUIDL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,01M $ 3,01M $ 3,01M Загальна пропозиція: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M Циркуляційна пропозиція: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,01M $ 3,01M $ 3,01M Історичний максимум: $ 0,01813282 $ 0,01813282 $ 0,01813282 Історичний мінімум: $ 0,00107094 $ 0,00107094 $ 0,00107094 Поточна ціна: $ 0,00301356 $ 0,00301356 $ 0,00301356 Дізнайтеся більше про ціну buidl (BUIDL)

Токеноміка buidl (BUIDL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки buidl (BUIDL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BUIDL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BUIDL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BUIDL, досліджуйте ціну токена BUIDL в реальному часі!

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