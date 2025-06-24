Сьогоднішня ціна buidl (BUIDL)

Поточна ціна buidl (BUIDL) сьогодні становить 0,00266786 USD з ринковою капіталізацією $ 2,71M USD. Ціна BUIDL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності buidl:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни buidl протягом дня — +31,91%

- циркуляційна пропозиція – 999,91M USD

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