Токеноміка Bugs Bunny (BUGS) Дізнайтеся ключову інформацію про Bugs Bunny (BUGS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bugs Bunny (BUGS) The Bugs Bunny Token ($BUGS) was born out of a shared vision among a group of crypto enthusiasts who are drawn together by their love of the childhood cartoon show „Looney Tunes“ and crypto. With this new cryptocurrency, the main character of the popular childhood series comes back to life and brings all his joy and nostalgia under the stressful life of a crypto investor. To that end, the currency manages to achieve price growth due to its large community and appeal, putting its followers financially in a great direction. The max supply of the token is exactly 100.00.000 and total supply is 60.548.000. By providing an extremely low market cap and low token supply, the team aims to reward early investors with huge price increases over the coming years. Офіційний вебсайт: https://www.bugsbunnycoin.io/ Whitepaper: https://www.bugsbunnycoin.io/assets/images/Whitepaper_$BUGS.pdf Купити BUGS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bugs Bunny (BUGS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bugs Bunny (BUGS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 60,55M $ 60,55M $ 60,55M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 15,28K $ 15,28K $ 15,28K Історичний максимум: $ 0,061833 $ 0,061833 $ 0,061833 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00025243 $ 0,00025243 $ 0,00025243 Дізнайтеся більше про ціну Bugs Bunny (BUGS)

Токеноміка Bugs Bunny (BUGS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bugs Bunny (BUGS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BUGS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BUGS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BUGS, досліджуйте ціну токена BUGS в реальному часі!

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