Сьогоднішня ціна Bugs Bunny (BUGS)

Поточна ціна Bugs Bunny (BUGS) сьогодні становить 0.00310397 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUGS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bugs Bunny:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.49 USD

- зміна ціни Bugs Bunny протягом дня — +1.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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