Ціна Bugs Bunny (BUGS)
Поточна ціна Bugs Bunny (BUGS) сьогодні становить 0.00310397 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUGS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bugs Bunny:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.49 USD
- зміна ціни Bugs Bunny протягом дня — +1.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bugs Bunny до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bugs Bunny до USD становила $ +0.0001358843.
За останні 60 днів зміна ціни Bugs Bunny до USD становила $ +0.0005600657.
За останні 90 днів зміна ціни Bugs Bunny до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.42%
|30 днів
|$ +0.0001358843
|+4.38%
|60 днів
|$ +0.0005600657
|+18.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bugs Bunny: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+1.42%
-0.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Bugs Bunny Token ($BUGS) was born out of a shared vision among a group of crypto enthusiasts who are drawn together by their love of the childhood cartoon show „Looney Tunes“ and crypto. With this new cryptocurrency, the main character of the popular childhood series comes back to life and brings all his joy and nostalgia under the stressful life of a crypto investor. To that end, the currency manages to achieve price growth due to its large community and appeal, putting its followers financially in a great direction. The max supply of the token is exactly 100.00.000 and total supply is 60.548.000. By providing an extremely low market cap and low token supply, the team aims to reward early investors with huge price increases over the coming years.
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