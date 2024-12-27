Сьогоднішня ціна Bugna (BGA)

Поточна ціна Bugna (BGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 305.12K USD. Ціна BGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bugna:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02K USD

- зміна ціни Bugna протягом дня — +19.70%

- циркуляційна пропозиція – 47.04B USD

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