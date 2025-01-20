Ціна BuffSwap (BUFFS)
Поточна ціна BuffSwap (BUFFS) сьогодні становить 0.01154854 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUFFS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BuffSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.91 USD
- зміна ціни BuffSwap протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BuffSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BuffSwap до USD становила $ -0.0001324813.
За останні 60 днів зміна ціни BuffSwap до USD становила $ -0.0008817599.
За останні 90 днів зміна ціни BuffSwap до USD становила $ -0.001197550335042141.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001324813
|-1.14%
|60 днів
|$ -0.0008817599
|-7.63%
|90 днів
|$ -0.001197550335042141
|-9.39%
Останній аналіз цін BuffSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BuffSwap - The World’s First Blockchain-Based E-Sport Play-To-Earn Platform.
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