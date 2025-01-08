Сьогоднішня ціна Bufficorn (BUFFI)

Поточна ціна Bufficorn (BUFFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.63K USD. Ціна BUFFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bufficorn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.23K USD

- зміна ціни Bufficorn протягом дня — -0.63%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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