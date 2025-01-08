Ціна Bufficorn (BUFFI)
Поточна ціна Bufficorn (BUFFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.63K USD. Ціна BUFFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bufficorn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.23K USD
- зміна ціни Bufficorn протягом дня — -0.63%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bufficorn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bufficorn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bufficorn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bufficorn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.63%
|30 днів
|$ 0
|-11.94%
|60 днів
|$ 0
|-6.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bufficorn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-0.63%
+0.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Bufficorn ($BUFFI), the playful new ERC meme token inspired by Ethereum's own Vitalik Buterin donning a Bufficorn costume on stage. With zero tax, liquidity burned, and ownership renounced, $BUFFI embraces the spirit of Ethereum's community-driven ethos. As the mascot of Ethereum, Bufficorn is here to lead the charge in the meme token space, embodying strength, fun, and a dedication to decentralized finance. Join the herd and ride the Bufficorn wave!
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