Ціна Buffer Token (BFR)
Поточна ціна Buffer Token (BFR) сьогодні становить 0.078586 USD з ринковою капіталізацією $ 2.61M USD. Ціна BFR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Buffer Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43K USD
- зміна ціни Buffer Token протягом дня — -1.26%
- циркуляційна пропозиція – 33.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Buffer Token до USD становила $ -0.00100543345772846.
За останні 30 днів зміна ціни Buffer Token до USD становила $ +0.3106184892.
За останні 60 днів зміна ціни Buffer Token до USD становила $ +0.3628932834.
За останні 90 днів зміна ціни Buffer Token до USD становила $ +0.065966454195999088.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00100543345772846
|-1.26%
|30 днів
|$ +0.3106184892
|+395.26%
|60 днів
|$ +0.3628932834
|+461.78%
|90 днів
|$ +0.065966454195999088
|+522.73%
Останній аналіз цін Buffer Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.78%
-1.26%
+16.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Buffer FInance is an exotic options trading platform for trading price volatility across multiple assets or hedging high leveraged perpetual positions.
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