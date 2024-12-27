Сьогоднішня ціна Buffer Token (BFR)

Поточна ціна Buffer Token (BFR) сьогодні становить 0.078586 USD з ринковою капіталізацією $ 2.61M USD. Ціна BFR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Buffer Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43K USD

- зміна ціни Buffer Token протягом дня — -1.26%

- циркуляційна пропозиція – 33.21M USD

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