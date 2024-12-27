Ціна Bueno (BUENO)
Поточна ціна Bueno (BUENO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 422.84K USD. Ціна BUENO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bueno:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.31K USD
- зміна ціни Bueno протягом дня — -2.57%
- циркуляційна пропозиція – 871.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bueno до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bueno до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bueno до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bueno до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.57%
|30 днів
|$ 0
|-70.16%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bueno: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.83%
-2.57%
+9.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Miazaki's pet mainecoon. Bueno is the name of Kendu Miazaki's cat. Kendu Miazaki is the founder of one of the largest meme coins on ETH of 2024 - $KENDU. Miazaki will be supporting Bueno. It is unique in the fact that no eth project founder has a cat token on solana which is named after his real cat. Bueno is a icon token of Kendu Miazaki's pet cat. The project is a cat meme coin on solana which is inspired by Kendu and Kendu Miazaki himself.
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