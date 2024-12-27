Сьогоднішня ціна Bueno (BUENO)

Поточна ціна Bueno (BUENO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 422.84K USD. Ціна BUENO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bueno:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.31K USD

- зміна ціни Bueno протягом дня — -2.57%

- циркуляційна пропозиція – 871.15M USD

Отримуйте оновлення цін BUENO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUENO.