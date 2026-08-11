Яка зараз ціна budi?

budi торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -24.94% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як BUDI порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -24.94% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо BUDI перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як budi виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem BUDI демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація budi?

Ринкова капіталізація ₴768290.9995543427840000 розташовує BUDI на #9050 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують BUDI?

budi згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку BUDI?

З 973090717.377773 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.