Скільки коштує BUDDY BEAR зараз?

BUDDY BEAR зараз торгуються по ціні ₴2.8264272980433280000, з рухом ціни -5.44% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься BUDDY сьогодні?

BUDDY продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Meme,TON Ecosystem,TON Meme.

Наскільки популярний BUDDY BEAR сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають BUDDY.

Що відрізняє BUDDY BEAR від інших криптоактивів?

Як частина категорії Meme,TON Ecosystem,TON Meme та створений на мережі --, BUDDY пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки BUDDY існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 10000000.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна BUDDY BEAR за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴3.50442602342081440000, а найнижча точка (ATL) — ₴2.53183881343909280000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.