Сьогоднішня ціна BUDDY (BUDDY)

Поточна ціна BUDDY (BUDDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.76K USD. Ціна BUDDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BUDDY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.59 USD

- зміна ціни BUDDY протягом дня — -7.38%

- циркуляційна пропозиція – 999.70M USD

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