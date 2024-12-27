Ціна Buddha (BUDDHA)
Поточна ціна Buddha (BUDDHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 77.46K USD. Ціна BUDDHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Buddha:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43 USD
- зміна ціни Buddha протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Buddha до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Buddha до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Buddha до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Buddha до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-39.32%
|60 днів
|$ 0
|-26.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Buddha: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-29.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In an era where technology and spirituality converge, Buddha Coin represents an extraordinary cryptocurrency initiative. Crafted with the intent to unite people through benevolence and community, Buddha Coin seeks to make a lasting, positive impact on culture. Rooted in ancient Buddhist principles, this coin offers a decentralized ecosystem built upon the core values of Harmony, Enlightenment, and Stewardship. Buddha Coin doesn't just aim to be a cryptocurrency; it aspires to be a beacon of mindfulness and ethical living in the digital age. It encourages not only thoughtful giving but also a pursuit of higher values. By seamlessly merging the blockchain with mindful living, it paves the way for a kinder, more interconnected world that actively supports global good. We recognize that the cryptocurrency landscape is evolving rapidly, but it often lacks the spiritual and ethical considerations essential for true contentment. Buddha Coin was conceived to bridge this gap by harmoniously merging the transformative potential of crypto with the profound wisdom of Buddhist philosophy. Our mission is clear: to create a one-of-a-kind digital currency that artfully blends traditional values with modern prosperity. More than just a meme, Buddha Coin is a powerful tool for personal growth. It seeks to infuse the rapidly evolving digital landscape with spiritual and ethical considerations, advocating for the integration of eternal wisdom and modern prosperity. With Buddha Coin, we embark on a journey that transcends the boundaries of conventional finance, towards a world where financial well-being is intricately linked to the enrichment of our inner selves and the betterment of humanity as a whole.
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