Ціна Bucky (BUCKY)
Поточна ціна Bucky (BUCKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bucky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 299.56 USD
- зміна ціни Bucky протягом дня — -1.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bucky до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bucky до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bucky до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bucky до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.87%
|30 днів
|$ 0
|+10.00%
|60 днів
|$ 0
|-30.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bucky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.97%
-1.87%
+23.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tholana's #1 Thuper Hero! Explore $BUCKY today and embrathe the legend of Tholana's most unexpected hero. $BUCKY is a decentralized meme token on the Solana blockchain. this token empowers meme creators & celebrates internet culture. very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity, growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced.
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