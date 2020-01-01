Токеноміка Bucket Token (BUT) Дізнайтеся ключову інформацію про Bucket Token (BUT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bucket Token (BUT) Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity. Офіційний вебсайт: https://www.bucketprotocol.io/ Купити BUT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bucket Token (BUT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bucket Token (BUT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,13M $ 5,13M $ 5,13M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 395,06M $ 395,06M $ 395,06M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,98M $ 12,98M $ 12,98M Історичний максимум: $ 0,05549 $ 0,05549 $ 0,05549 Історичний мінімум: $ 0,00681207 $ 0,00681207 $ 0,00681207 Поточна ціна: $ 0,01296472 $ 0,01296472 $ 0,01296472 Дізнайтеся більше про ціну Bucket Token (BUT)

Токеноміка Bucket Token (BUT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bucket Token (BUT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BUT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BUT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BUT, досліджуйте ціну токена BUT в реальному часі!

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