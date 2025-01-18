Ціна Bucket Token (BUT)
Поточна ціна Bucket Token (BUT) сьогодні становить 0.02729173 USD з ринковою капіталізацією $ 14.19M USD. Ціна BUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bucket Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.39K USD
- зміна ціни Bucket Token протягом дня — -1.58%
- циркуляційна пропозиція – 520.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bucket Token до USD становила $ -0.00043998851953517.
За останні 30 днів зміна ціни Bucket Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bucket Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bucket Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00043998851953517
|-1.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bucket Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.74%
-1.58%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.
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