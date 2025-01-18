Сьогоднішня ціна Bucket Token (BUT)

Поточна ціна Bucket Token (BUT) сьогодні становить 0.02729173 USD з ринковою капіталізацією $ 14.19M USD. Ціна BUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bucket Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.39K USD

- зміна ціни Bucket Token протягом дня — -1.58%

- циркуляційна пропозиція – 520.00M USD

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