Інформація щодо ціни Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,996164 $ 0,996164 $ 0,996164 Мін. за 24 год $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,996164$ 0,996164 $ 0,996164 Макс. за 24 год $ 1,002$ 1,002 $ 1,002 Рекордний максимум $ 1,23$ 1,23 $ 1,23 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,20% Зміна ціни (1 дн.) -0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,11%

Актуальна ціна Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) становить $0,998574. За останні 24 години BUCK торгувався між мінімумом у $ 0,996164 і максимумом у $ 1,002, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BUCK становить $ 1,23, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BUCK змінився на -0,20% за останню годину, -0,02% за 24 години та на -0,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Ринкова капіталізація $ 42,49M$ 42,49M $ 42,49M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42,49M$ 42,49M $ 42,49M Циркуляційне постачання 42,50M 42,50M 42,50M Загальна пропозиція 42 503 874,47340996 42 503 874,47340996 42 503 874,47340996

Поточна ринкова капіталізація Bucket Protocol BUCK Stablecoin — $ 42,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUCK — 42,50M, зі загальною пропозицією 42503874.47340996. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,49M.