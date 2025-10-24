Актуальна ціна Bucket Protocol BUCK Stablecoin сьогодні становить 0,998574 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BUCK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BUCK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bucket Protocol BUCK Stablecoin сьогодні становить 0,998574 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BUCK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BUCK на MEXC вже зараз.

Докладніше про BUCK

Інформація про ціну BUCK

Whitepaper BUCK

Офіційний вебсайт BUCK

Токеноміка BUCK

Прогноз ціни BUCK

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Bucket Protocol BUCK Stablecoin

Ціна Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BUCK до USD:

$0,99985
$0,99985$0,99985
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:33:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,996164
$ 0,996164$ 0,996164
Мін. за 24 год
$ 1,002
$ 1,002$ 1,002
Макс. за 24 год

$ 0,996164
$ 0,996164$ 0,996164

$ 1,002
$ 1,002$ 1,002

$ 1,23
$ 1,23$ 1,23

$ 0
$ 0$ 0

-0,20%

-0,02%

-0,11%

-0,11%

Актуальна ціна Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) становить $0,998574. За останні 24 години BUCK торгувався між мінімумом у $ 0,996164 і максимумом у $ 1,002, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BUCK становить $ 1,23, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BUCK змінився на -0,20% за останню годину, -0,02% за 24 години та на -0,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

$ 42,49M
$ 42,49M$ 42,49M

--
----

$ 42,49M
$ 42,49M$ 42,49M

42,50M
42,50M 42,50M

42 503 874,47340996
42 503 874,47340996 42 503 874,47340996

Поточна ринкова капіталізація Bucket Protocol BUCK Stablecoin — $ 42,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUCK — 42,50M, зі загальною пропозицією 42503874.47340996. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,49M.

Історія ціни Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bucket Protocol BUCK Stablecoin до USD становила $ -0,0002687226437357.
За останні 30 днів зміна ціни Bucket Protocol BUCK Stablecoin до USD становила $ -0,0082025864.
За останні 60 днів зміна ціни Bucket Protocol BUCK Stablecoin до USD становила $ -0,0011107138.
За останні 90 днів зміна ціни Bucket Protocol BUCK Stablecoin до USD становила $ +0,0003677525309849.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0002687226437357-0,02%
30 днів$ -0,0082025864-0,82%
60 днів$ -0,0011107138-0,11%
90 днів$ +0,0003677525309849+0,04%

Що таке Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Bucket Protocol BUCK Stablecoin (USD)

Скільки коштуватиме Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bucket Protocol BUCK Stablecoin.

Перегляньте прогноз ціни Bucket Protocol BUCK Stablecoin вже зараз!

BUCK до місцевих валют

Токеноміка Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Розуміння токеноміки Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BUCK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Скільки сьогодні коштує Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)?
Актуальна ціна BUCK у USD становить 0,998574 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BUCK до USD?
Поточна ціна BUCK до USD — $ 0,998574. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bucket Protocol BUCK Stablecoin?
Ринкова капіталізація BUCK — $ 42,49M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BUCK?
Циркуляційна пропозиція BUCK — 42,50M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BUCK?
BUCK досяг історичної максимальної ціни у 1,23 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BUCK?
Історична мінімальна ціна BUCK становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BUCK?
Актуальний обсяг торгівлі BUCK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BUCK цього року?
BUCK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BUCK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:33:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.