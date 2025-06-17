Сьогоднішня ціна Bucket Hat (BUCKET)

Поточна ціна Bucket Hat (BUCKET) сьогодні становить 0,00018479 USD з ринковою капіталізацією $ 185,30K USD. Ціна BUCKET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bucket Hat:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bucket Hat протягом дня — +9,07%

- циркуляційна пропозиція – 999,64M USD

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