Ціна Bucket Hat (BUCKET)
Поточна ціна Bucket Hat (BUCKET) сьогодні становить 0,00018479 USD з ринковою капіталізацією $ 185,30K USD. Ціна BUCKET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bucket Hat:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Bucket Hat протягом дня — +9,07%
- циркуляційна пропозиція – 999,64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bucket Hat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bucket Hat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bucket Hat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bucket Hat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bucket Hat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,56%
+9,07%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A popular meme of a bear wearing a bucket on its head
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